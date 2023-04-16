Trabzonspor için bir maçtan fazlası!

Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı yenerek kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren bordo-mavili takım son iki maçında Yukatel Kayserispor'a 4-3, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçını ayağa kalmak için önemli bir fırsat olarak görüyor. Bordo-mavili oyuncular taraftarlarla barışmak, Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu ise takımın başında ilk galibiyetine imza atmayı hedefliyor.



İLK KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAYACAK



26 Mart'ta göreve seçilen Ertuğrul Doğan, başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Trabzonspor yeni yönetim kurulu döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçından yenilgiyle ayrıldı. Bordo-mavili takım bugün kazanırsa Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi de ilk kez galibiyet sevinci yaşayacak.



KADRO BÜYÜK ÖLÇÜDE BELLİ



Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Buna göre Markovic ve sakatlığı düzelen Trezeguet ilk 11'de sahaya çıkacak. Bordo-mavili takımın maçtaki en büyük gol kozu ise Maxi Gomez olacak.





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