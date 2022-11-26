Trabzonspor için Adrian Sut açıklaması!

Rumen basını, bordo-mavililerin FCSB'den (Steaua Bükreş) Adrian Gheorghe Sut'u istediğini iddia etmişti. Bu sezon özellikle orta sahadaki oyun kurgusu nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da mücadele gücünün düşük olması da büyük eksiklik olarak göze çarpıyordu.



Abdullah Avcı'nın düzeltmek istediği noktalardan biri olan savunma direncine katkıda bulunması için takviye yapılması bekleniyordu.



Tam da bu sırada Romanya basınından Adrian Sut iddiası geldi.



FCSB Başkanı George Becali'nin, Karadeniz devinden 3 milyon euro alacağına inandığını söylediği haber medyada geniş yer buldu.



İKİ AYAĞINI DA ÇOK İYİ KULLANIYOR



Becali'nin, 3 sene önce bedavaya getirdiği Sut'u 3 milyon euro civarında bir bedelle göndermeye razı olduğunu belirtildi. Becali, konu ile ilgili, "Trabzonspor, Şut için 2 milyon euro teklif etti. 3 olmadan bu transfer gerçekleşmez" dedi.



Orta sahanın merkezinde görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, her iki ayağını da kullanıyor ve 1.86 boyunda.



Hava toplarında da etkili olan Rumen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.



Şut, Academica Clinceni'den transfer olduğu Temmuz 2019'dan beri FCSB'nin önemli oyuncularından birisi. Bugüne kadar 66 maç, 3 gol ve 2 asist yaptı.



STOICA'DAN AÇIKLAMA



Bugüne kadar kariyerinde çıktığı 162 maçta 17 gol atıp 5 asist yaptı.



900 bin euro piyasa değeri bulunan Adrian Gheorghe Şut için FCSB'nin Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Şu an için kendisi hakkında bir insiyatifimiz yok. Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.



MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ



Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Adrian Sut'un menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geldi.



Türkiye'de birçok bağlantısı bulunan Florin Vulturar, Ümraniyespor takımında forma giyen Valentin Gheorghe'in de temsilcisi.



Aynı zamanda da Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a transfer etiren isim olarak bilinen Rumen menajerin Trabzonspor ile görüşüp görüşmediği ise net değil.





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