Trabzonspor, iç sahada kaybetmiyor

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, iç sahada kaybetmiyor
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23 Aralık 2021 13:58
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.


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