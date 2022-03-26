Trabzonspor iç piyasada da aktif: Onur Bulut

Süper Lig 'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek, ilk 11'deki yerli oyuncu oynatma zorunluluğu da 3'ten 4'e çıkacak.



Trabzonspor , bu doğrultuda potansiyelli Türk oyuncuları tespit etmeye başladı. Gelecek yılın kadro planlaması için yine erkenden düğmeye basan Trabzonspor, öncelikle iç piyasadaki isimlere bakıyor. Takip edilen futbolcular arasında Kayserisporlu Onur Bulut'un olduğu öğrenildi.



Bu sezon 29 lig maçına çıkan ve yaptığı 8 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki sağ bek, 1 de gol attı. Almanya altyapılı Onur'un kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



Abdulkadir Parmak'la takas olabilir



Muhtemel bir transfer pazarlığında, takas formülünün gündeme gelmesi yüksek ihtimal. Çünkü Kayserispor da, Trabzonspor'dan devre arasında kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı mutlaka kadroda tutmak istiyor. Başarılı orta saha oyuncusu için Başkan Berna Gözbaşı'nın önümüzdeki haftalarda Bordo-Mavili yönetimin kapısını çalması bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO