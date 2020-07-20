Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i gönderdi

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da yönetim Hüseyin Çimşir ile ayrılık kararı aldı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i gönderdi
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20 Temmuz 2020 21:51
Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı.

Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacakken, sonra ise Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.


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