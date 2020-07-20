Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i gönderdi

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da yönetim Hüseyin Çimşir ile ayrılık kararı aldı.

Haber; Sporx.com ve AA
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i gönderdi
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20 Temmuz 2020 21:18
Şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'da flaş bir karar çıktı: beIN Sports'un haberine göre bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son 2 maçta Trabzonspor'un başında yardımcı antrenör Eddie Newton olacak.

Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacakken, sonra ise Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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