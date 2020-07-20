Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i gönderdi

Şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'da flaş bir karar çıktı: beIN Sports'un haberine göre bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son 2 maçta Trabzonspor'un başında yardımcı antrenör Eddie Newton olacak.
Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacakken, sonra ise Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR NEDEN ŞAMPİYON OLAMADI, TIKLAYIN
Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacakken, sonra ise Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR NEDEN ŞAMPİYON OLAMADI, TIKLAYIN