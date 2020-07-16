Trabzonspor, Hüseyin Çimşir için 'devam' kararı

Bordo-Mavililer'de Denizli mağlubiyetinin ardından istifasını sunan teknik direktör için karar verildi.

Haber; Star
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir için 'devam' kararı
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16 Temmuz 2020 10:11
Trabzonspor'da, Hüseyin Çimşir kararı verildi... Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Başakşehir'in, Konya'ya kaybettiği haftada, Denizli'ye 2-1 yenilen ve fırsat tepen Fırtına'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine almış ve maçın ardından yönetime istifasını sunmuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi ise durum değerlendirmesini takım Trabzon'a dönünce yapacaklarını bildirmişti. Yönetim, Çimşir'in geleceği için bir araya geldi, toplantıdan 'devam' kararı çıktı. Ağaoğlu ve kurmayları, ligdeki Konya ve Kayseri maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor finaline Çimşir ile çıkma kararı aldı.



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