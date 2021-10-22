Trabzonspor: "Hulk ile ilgilenmiyoruz"

Trabzonspor, 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor: 'Hulk ile ilgilenmiyoruz'
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22 Ekim 2021 19:41
Trabzonspor, 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerine yönelik Brezilya basını kaynaklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Atletico Mineiro'da oynayan Hulk, 53 maçta 24 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.


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