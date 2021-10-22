Trabzonspor: 'Hulk ile ilgilenmiyoruz'

Trabzonspor, 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerine yönelik Brezilya basını kaynaklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Atletico Mineiro'da oynayan Hulk, 53 maçta 24 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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