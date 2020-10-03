Trabzonspor Hugo'nun kulübünü ikna etti

Trabzonspor'un stoper transferinde Vitor Hugo'nun kulübü Palmeiras ile anlaştığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.



Globo Esporte'de yer alan haberde Vitor Hugo için Palmeiras'la pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor'un son teklifinin Brezilya ekibinde kabul edildiği belirtildi. Trabzonspor'dan 4 milyon euro isteyen Palmeiras'a 3 milyon euro cevabı veren Trabzonspor'a Hugo'nun bonservisinin %75'i teklif edildi. Anlaşmanın bu şekilde tamamlandığı ve oyuncunun yakın zamanda imza için Türkiye'ye geleceği kaydedildi.



Trabzonspor'un Bahia'dan Flavio'yu almasına aracılık eden işadamı Decio Oliveira'nın ön ayak olduğu belirtilen transferde görüşmelerin Eylül başından beri devam ettiği de haberin devamında yer aldı.



1991 doğumlu 187 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maça çıkmıştı.



