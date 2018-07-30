Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcu Majid Hosseini ile resmi sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanında bulunan Trabzonspor Yat Marinası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün kendine özgü bir imza töreni yaptığını belirterek, Türkiye'de ve dünyada yat limanı imkanı bulunan kulüp sayısının sınırlı sayıda olduğunu, bunun da kulüp için önemli bir imkan sağladığını söyledi.

Majid Hosseini'nin transfer sürecine değinen Hacısalihoğlu, futbolcunun bonservisiyle ilgili pürüzün halledildiğini belirterek, "Bugün resmi olarak Trabzonspor'a kendisini katmış olacağız. Umuyoruz Trabzonspor'da başarılı olacak. Mutlu günler geçirerek. Başarılar diliyorum. İnşallah bizleri mahcup etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, kulübün transfer politikası gereği çevre ülkelere ağırlık verileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor kendine özgü tavrı ve tarzıyla faaliyetini sürdürecek, üstünlüklerini ortaya koyacak. Geçmişte de böyle oldu. Trabzonspor bundan sonra imkanlar ölçüsünde yakın çevreden oyuncu katılımını planlıyor, İran, Gürcistan, Yunanistan'dan. Çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak çok daha uyum sağlamak mümkün. Tabi bu dışa kapalılık değil. Belki Amerika'dan da Nijerya'dan da gelecek ama genel politikayı ve anlayışı böyle yapmak istiyoruz."

Hacısalihoğlu, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ile ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen Eric Ayuk'un kente geldiğinin hatırlatılması üzerine ise, "Bir uyum içerisinde bu anlaşmaları tamamlamak istiyoruz. Umuyorum onlarda öyle düşünüyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı futbolcu Hosseini ise Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, sevilen bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Takım başarısı benim için ilk sırada"

Her iki kulübe de teşekkür eden Hosseini, şöyle devam etti:

"Burda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Eski takımımda çok taraftarı olan bir takımdı. Oradan da burada taraftarı çok olan ve sevilen bir takıma geldiğim için gururluyum. Öncelikle benim takımım için yapabileceğim ne varsa yapacağım. Takım başarısı benim için ilk sırada. Transfer konusunda çok detayları bilmiyorum ama yönetim güzel bir şekilde süreci ilerletti. Avrupa'da bir kaç takımdan teklif vardı. Transfer sürecim kısa sürede olduğu için ilk aşamada Trabzonspor'u seçtim. Umuyorum benim için en hayırlısı olur."

Konuşmaların ardından Hosseini, kendisini bordo-mavili takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.