Trabzonspor, Hosseini ile uzatıyor!

Fırtına gruplar halinde çalışacak

Trabzonspor 2 yıl önce İran'ın Esteghlal kulübünden kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalamıştı.Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bordo-mavili kulüp, İranlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bir yıl daha kontratı uzatma kararı aldı.Hosseini ve menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlanırken detayların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.Salgın sonrası Trabzonsporlu oyuncular, 4 Mayıs'ta yeniden çalışmalara başlıyor.Virüs önlemleri kapsamında yeni antrenman metotları hazırlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularını beşerli gruplar halinde çalıştıracak.