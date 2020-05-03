Trabzonspor, Hosseini ile uzatıyor!

Trabzonspor, İranlı stoper oyuncusu Hosseini'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

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Trabzonspor, Hosseini ile uzatıyor!
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03 Mayıs 2020 11:14
Trabzonspor 2 yıl önce İran'ın Esteghlal kulübünden kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bordo-mavili kulüp, İranlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bir yıl daha kontratı uzatma kararı aldı.

Hosseini ve menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlanırken detayların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fırtına gruplar halinde çalışacak

Salgın sonrası Trabzonsporlu oyuncular, 4 Mayıs'ta yeniden çalışmalara başlıyor.

Virüs önlemleri kapsamında yeni antrenman metotları hazırlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularını beşerli gruplar halinde çalıştıracak.

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