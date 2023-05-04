Trabzonspor Hırvat aşısı: 3 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında da çalışmalarına devam ediyor.



3 kulvarda da yarışa havlu attıktan sonra gelecek sezonun planlamasına başlayan Trabzonspor, transferde hızlı davranmak istiyor. Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi yaz kampına yeni takviyelerin önemli bir bölümünü yetiştirmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer'de, çalışmalara start verildi.



İç piyasada kulüpleriyle sözleşmeleri bitecek olan Fabio Borini ve Miha Zajc isimleri ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibi, transferde Hırvastistan pazarına girmeye de hazırlanıyor.



İki orta saha, bir forvet



Teknik direktör Nenad Bjelica, daha önce birlikte çalıştığı ve performansından emin olduğu bazı oyuncuları takıma kazandıracak. Bunlardan bazıları; Bruno Petkovic (forvet), İvan Sunjic (orta saha) ve Mihael Zapper (orta saha). Petkovic ve Sunjic, Zagreb'te Bjelica ile birlikteydi. Zapper ise Hırvat çalıştırıcının bir önceki takımı olan Osijek'in kaptanı.



Dinamo Zagreb'le 1 yıl kontratı kalan Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını 29 maçta terletti ve 7 gol attı.



Kiralık gittiği Hertha Berlin'de mutsuz olan ve bonservisi Birmingham'da bulunan 26 yaşındaki Ivan Sunjic için Bjelica'nın bizzat devreye girmesi bekleniyor.



1998 doğumlu Zapper ise orta sahanın her bölgesinde oynayabildiği gibi stoperde de zaman zaman forma giydi.



Hotic haber bekliyor



Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen Dino Hotic, sezon sonu boşa çıkıyor. Boşnak yıldız, kulübü Cercle Brugge'ün yeni sözleşme teklifini kabul etmiş değil.



27 yaşındaki yıldız, Bordo-Mavililer'den haber bekliyor. 10 numara, sağ kanat ve merkez orta saha olarak görev yapabilen Hotic, çok yönlü bir isim ve her bölgede de aynı istikrarlı performansı gösteriyor. Piyasa değeri 2 milyon Euro gösterilen Hotic konusunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın vereceği rapor bekleniyor.



Bu sezon Belçika Ligi'nde çıktığı 34 maçta 5 kez rakip ağları havalandıran Hotic, 1 de asist yaptı. 1.68 boyundaki Hotic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada forma giydi.





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