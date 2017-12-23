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Trabzonspor, Henrique için tazminat ödeyecek!

Trabzonspor, 2014-15 sezonunda Çin kulübü Shangai Shenhua'ya 4 Milyon Euro'ya sattığı Paulo Henrique için dayanışma tazminatı ödemeye mahkum edildi.

Kaynak: DHA
Trabzonspor, Henrique için tazminat ödeyecek!
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23 Aralık 2017 15:03
Trabzonspor, 2014-15 sezonunda Çin kulübü Shangai Shenhua'ya 4 Milyon Euro'ya sattığı Paulo Henrique için dayanışma tazminatı ödemeye mahkum edildi.

Çin kulübünün Trabzonspor aleyhine FIFA'ya, 'İki kulüp arasında akdedilen transfer sözleşmesine binaen yüzde 10 dayanışma tazminatının transfer ücretinden kesilmesi gerekir' şeklinde şikayette bulunmuştu.

Buna göre bordo-mavili kulüp FIFA tarafından verilen kararla 70 bin 820 Euro tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Trabzonspor kararı CAS'a taşıyarak itirazda bulundu.

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