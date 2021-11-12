Trabzonspor hemen her alanda zirvede

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayan ve tarihi yeniden yazmaya başlayan Trabzonspor, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. En son Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hata yapmayan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (9), en fazla puan toplayan (30), en fazla gol atan (24), yenilgisiz yoluna devam eden tek takım olmayı başardı. 24 maçtır yenilmeyen Fırtına, tüm otoriteler tarafından ligin açık ara favorisi olarak gösterilmeye başlandı.Bu başarıda büyük payı ve emeği olan teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili hoca, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını da son 1 yıllık görev süresinde geride bırakmayı bildi. Son 1 sene içinde oynanan 44 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı'lı Karadeniz devi 95 puan toplayarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Çünkü aynı sürede Beşiktaş ile geçen yıl şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın 91, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise sadece 87 puanı hanesine yazdırabildi.Süper Lig'de rakiplerine puan farkı atarak liderliğini sürdüren Trabzon- spor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6'ncı haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan Trabzonspor, sonraki 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı.Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de çıktığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma gelişinin yıldönümünü kutladı. Bordo-mavililer, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle "Nice yıllara, nice zaferlere, nice mutluluklara…" ifadeleriyle Avcı'nın 10 Kasım'da gelmesini kutladı.