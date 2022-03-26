Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
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26 Mart 2022 16:16
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, 27 Mart Pazar günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

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