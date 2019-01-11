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Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu

Devre arası kampında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu
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11 Ocak 2019 19:45
Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.

Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan hazırlık maçında Macaristan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.

Bordo mavili takım bu maçla birlikte Antalya kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın Trabzon'a dönecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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