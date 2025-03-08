Trabzonspor - Hatayspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Cham, Ozan, Sikan
Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Cham, Ozan, Sikan
Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.
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