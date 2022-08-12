Trabzonspor - Hatayspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Cornelius
Hatayspor
Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Aabit, Saba, Varga, El Kaabi
103 gün sonra sahasında
Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.
Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.
Trabzonspor geçen sezon yenilmemişti
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hatayspor'la ligde karşı karşıya geldiği iki maçın birini kazanıp diğerinden ise 1 puan almıştı.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Cornelius
Hatayspor
Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Aabit, Saba, Varga, El Kaabi
103 gün sonra sahasında
Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.
Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.
Trabzonspor geçen sezon yenilmemişti
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hatayspor'la ligde karşı karşıya geldiği iki maçın birini kazanıp diğerinden ise 1 puan almıştı.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.
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