Trabzonspor - Hatayspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Cornelius



Hatayspor

Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Aabit, Saba, Varga, El Kaabi



103 gün sonra sahasında



Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.



Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.



Trabzonspor geçen sezon yenilmemişti



Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hatayspor'la ligde karşı karşıya geldiği iki maçın birini kazanıp diğerinden ise 1 puan almıştı.



Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.





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