Trabzonspor, Hatayspor maçına hazırlıklarını

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Anthony Nwakame'nin katılmadığı öğrenildi.
Cumartesi saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Anthony Nwakame'nin katılmadığı öğrenildi.
Cumartesi saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.