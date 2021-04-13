Trabzonspor, Hatayspor maçına bileniyor

Trabzonspor, Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Hatayspor maçına bileniyor
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13 Nisan 2021 20:34
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın (14 Nisan) yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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