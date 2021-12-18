Trabzonspor - Hatayspor: 11'ler

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor - Hatayspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 08:36
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius



Hatayspor: Muhtemel
Munir, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekugbe, Saint Louis, Saba, Diouf



Tüm biletler satıldı

Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın tüm biletlerinin satılması bekleniyor.

Mücadele öncesinde kombinelerle birlikte 34 bin biletin satıldığı ve maç saatine kadar da kalan 4 bin biletin tamamının satılması bekleniyor.

Trabzonspor'un serisi

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i mağlup ederek 3 puanları toplamıştı.

Bordo Mavili takım Hatayspor'u da mağlup ettiği takdirde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Trabzonspor, Hatayspor'a hiç yenilmedi

Bordo mavili takım, Hatayspor'a karşı oynadığı hiç bir lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı büyük üstünlüğünü gösterdi.

Bugüne kadar oynanan 10 maçın 5'ini kazanan Trabzonspor, 5 maç da berabere tamamladı.

Trabzonspor'un rakibini konuk ettiği tek Süper Lig maçı da geçtiğimiz sezon beraberlikle sonuçlandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.