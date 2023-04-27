Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de deplasmanda en son 1 Ekim'de Kayserispor'u mağlup eden Trabzonspor, bu haftaki Konyaspor karşılaşmasıyla hasretine son vermek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor
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27 Nisan 2023 13:10
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayla deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.

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