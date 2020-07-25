Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için görüşme yapacak

Trabzonspor ile Kayserispor'un karşı karşıya geleceği maç sayesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer için görüşmeler yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için görüşme yapacak
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25 Temmuz 2020 12:22
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun takımı yine yalnız bırakması beklenmiyor. Bordo-Mavililer, yakın ilişkiler içinde olduğu Kayseri cephesiyle Hasan Hüseyin Acar için görüşecek.

Devre arasında Fırtına'nın kapısından dönen 25 yaşındaki orta saha, bu kez Trabzonsporlu olmaya hazır. Özellikle pandemi sonrası sergilediği performansla dikkat çeken Hasan'ın ligde 3 gol 2 asisti var.

Orta sahanın merkezinde görev yapan başarılı futbolcunun transferiyle yeni yabancı kuralı sonrası takımdaki yerli kalitesi artırılacak.



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