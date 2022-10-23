Trabzonspor, Hamsik ile kaybetmiyor

Trabzonspor, Marek Hamsik'in skor ürettiği karşılaşmalarda kaybetmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Hamsik ile kaybetmiyor
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23 Ekim 2022 12:22
Trabzonspor'da ikinci sezonunu geçiren "Grande" lakaplı yıldızı Marek Hamsik'in gol ve asist yaptığı maçlarda bordo-mavililerin sırtı yere gelmiyor.

Karadeniz temsilcisinde 4. golünü Sivasspor ağlarına yollayan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, skora katkı yaptığı 7 karşılaşmada Trabzonspor yenilgi almadı.

Bu süreçte 4 gol atıp 4 asist yapan Hamsik ile bordo-mavililer; 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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