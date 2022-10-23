Trabzonspor, Hamsik ile kaybetmiyor

Trabzonspor'da ikinci sezonunu geçiren "Grande" lakaplı yıldızı Marek Hamsik'in gol ve asist yaptığı maçlarda bordo-mavililerin sırtı yere gelmiyor.



Karadeniz temsilcisinde 4. golünü Sivasspor ağlarına yollayan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, skora katkı yaptığı 7 karşılaşmada Trabzonspor yenilgi almadı.



Bu süreçte 4 gol atıp 4 asist yapan Hamsik ile bordo-mavililer; 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.





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