Trabzonspor, Halil Dervişoğlu'nu bu kez bitirmek istiyor

Trabzonlu Halil Dervişoğlu'nu geçtiğimiz transfer dönemlerinde çok isteyen Bordo-Mavililer, tekrar devrede. Fırtına, Ümit Milli Takım'da şov yapan 21 yaşındaki forvet konusunda devre arasında girişimlerde bulunacak.

Haber; Sabah
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Trabzonspor, Halil Dervişoğlu'nu bu kez bitirmek istiyor
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21 Kasım 2020 10:33
Trabzonspor, iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı transferini gerçekleştiremediği milli oyuncu Halil Dervişoğlu için bir hamle daha yapmayı planlıyor.

Ümit Milli Takım'da son dönemde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve oynadığı son 3 milli maçta 5 gol atma başarısı gösteren 21 yaşındaki forvet, kulübü Brentford tarafından Twente'ye kiralanmıştı.

Bordo-mavililer oyuncunun performansını yakından takip ederek bu süre içerisinde kulübü Brentford ile de ilişkilerini sıkı tutarak sezon sonu için satın alma opsiyonu ile kiralamayı hedefliyor. Genç oyuncu da taraftarı olduğu Trabzonspor'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

21 yaşındaki yıldız, Hollanda ekibinde sadece 102 dakika şans bulabildi. Devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanan Trabzonspor, genç forvetin şartlarını araştırıyor. Halil'in Trabzon Akçaabat doğumlu babası Muzaffer Dervişoğlu, özellikle 2019'un yazında Fırtına'nın oğlunu çok istediğini söylemiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtmişti. 



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