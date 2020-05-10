Trabzonspor Halil Dervişoğlu için harekete geçti!

Devre arasında Halil'i Brentford'a kaptıran Fırtına, genç yıldızın peşini bırakmıyor. Ada'da istediği şansı bulamayan 20 yaşındaki oyuncunun, satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor Halil Dervişoğlu için harekete geçti!
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10 Mayıs 2020 10:18
Trabzonspor'un, Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor... Sezon başından bu yana Fırtına'nın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford'un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer, Sparta Rotterdam'da gösterdiği performansı Ada'da sergileyemeyen ve arka planda kalan genç oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

'Trabzonspor hayranıyım'

Karadeniz devinin, başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi ile Brentford'un kapısını çalacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere genç yıldız sezon başında adının Trabzonspor ile anılmasının ardından, "Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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