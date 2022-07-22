Trabzonspor, Hakan Arslan'ı istiyor

Hakan meydan okumak istiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay her fırsatta, "Teklif gelen oyuncumuzun önünü kapamayız" diyordu. Son günlerde Yiğidolar'da adı transferde geçen tek isim ise takımın en tecrübelilerinden biri olan Hakan Arslan...Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli futbolcuya daha önce de ilgisi olan Abdullah Avcı'nın geniş rotasyonda yer vermek istediği oyuncuyla alakalı Ankaragücü de ciddi girişim içerisinde.Oyuncu tarafı Trabzon'a son derece sıcak.Hakan Arslan kariyerinin son döneminde Trabzonspor'da forma giymeyi fazlasıyla arzuluyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili bu hafta içerisinde hem Trabzonspor'la hem de Ankaragücü ile resmi görüşmeler gerçekleşecek.