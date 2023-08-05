Trabzonspor günü tek idmanla kapattı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla günü noktaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor günü tek idmanla kapattı
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05 Ağustos 2023 14:46
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Yeni sezonun son hazırlık maçı olan 1461 Trabzon FK müsabakasını 5-0 skorla geride bırakan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Günün tek idmanında futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek
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