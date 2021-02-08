Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme ise 90+6. dakikada sonucu belirledi.

🔥🔥2021 Trabzonspor



✅2-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

➖1-1 Antalyaspor

✅3-1 Konyaspor

✅2-1 Gençlerbirliği

✅2-1 Beşiktaş

✅1-0 Denizlispor

✅2-0 Yeni Malatya pic.twitter.com/4EA82HQK0V



— Sporx (@sporx) February 8, 2021

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.Abdullha Avcı yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde arka arkaya 5. maçını kazandı. Ayrıca bordo-mavililer, son 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlikle çarpıcı performans sergiledi.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, Denizlispor maçının kahramanı Anastasios Bakasetas ve yıldız isimattı. Bordo-mavililerin, Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, 50. dakikada sağ ayağıyla fileleri havalandırdı.Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Dört haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.48 - Galatasaray48 - Beşiktaş48 - Fenerbahçe42 - Trabzonspor11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.90+6. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.Yeni MalatyaErkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezAbdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 82 Fofana), Wallace (Dk. 88 Bülent Cevahir), Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 82 Mallan)Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker (Dk. 90 Yunus Mallı), Bakasetas (Dk. 90 Hossaini), Ekuban (Dk. 72 Flavio), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 86 Benik Afobe)Dk. 49 Bakasetas, 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk. 62 Hadebe (Yeni Malatyaspor) Dk. 64 Vitor Hugo, Dk. 90+2 Berat Özdemir (Trabzonspor)