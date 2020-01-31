Trabzonspor, Guilherme transferini resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, GDSC Alvarenga Futbol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "Guilherme Costa Marques'e 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için 450 bin avro garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.Yeni Malatyaspor'ın yaptığı açıklamada Guilherme transferiyle ilgili Trabzonspor ile anlaşma sağlandığını duyurulurken, "Bugün yapılan görüşmeler sonucundaGuilherme'nin Trabzonspor'a transferi konusunda Alveranga Futbol Kulübü, Trabzonspor ve Guilherme ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'un flaş transferi Guilherme, büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu "Trabzonspor'u şampiyonluk için tercih ettim" diye konuştu.