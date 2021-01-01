Trabzonspor, Guido Pizarro'yu istiyor

Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Tigres.com.mx
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Trabzonspor, Guido Pizarro'yu istiyor
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01 Ocak 2021 12:15
Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan Bordo-Mavililer'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, Meksika temsilcisi Tigres'te forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli ön libero Guido Pizarro'nun peşinde.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzon ilk görüşmede olumlu yanıt aldı.

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Avrupa'da Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor. Abdullah Avcı da onun alınmasında oldukça ısrarcı.



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