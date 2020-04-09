Ofansif orta saha olarak Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim Guelor Kanga...
Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Anga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor.
Sezon başında Trabzonspor ile S.Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti.
Yönetim, sadece Bernard Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.
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Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Anga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor.
Sezon başında Trabzonspor ile S.Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti.
Yönetim, sadece Bernard Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın