Trabzonspor, Guelor Kanga'yı yeniden gündemine aldı

Gelecek sezon için planlamalarına devam eden Trabzonspor, Guelor Kanga'yı yeniden gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor, Guelor Kanga'yı yeniden gündemine aldı
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09 Nisan 2020 09:35
Ofansif orta saha olarak Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim Guelor Kanga...

Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Anga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor.

Sezon başında Trabzonspor ile S.Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

Yönetim, sadece Bernard Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.

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