Trabzonspor, gözünü Norveç'e dikti!

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte oldukça başarılı bir transfer politikası uygulayan Trabzonspor'da sezon başında yapılan takviyelerin birçoğu henüz bekleneni veremedi. Özellikle Diabate, Djaniny, Afobe ve Plaza gibi isimlerden istediği verimi alamayan Bordo-Mavililer devre arasında kesinlikle hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına gözünü Norveç Ligi'ni haftalar öncesinden büyük bir farkla şampiyon tamamlayan Bodo Glimt'e dikti.



Toplam 48 gol, 34 asist...



Bu sezon 25 maçta 26 gol, 10 asistlik harika performansıyla dikkat çeken Kasper Junker ile 30 sınavda 22 gol, 24 asistle oynayan Philip Zinckernagel'i isteyen Trabzonspor harekete geçti. Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki forvet Junker için pazarlıklara başlarken, Sarı-Siyahlılar 1 milyon Euro'ya kadar indi. Bordo-Mavililer'in hedefi rakamı biraz daha aşağıya çekerek transferi bitirmek.



Aynı anda getirecekler



Zinckernagel için de görüşmelere vakit kaybetmeden başlandı. Sözleşmesi bu ay sonunda sona ereceği için talibi çok olan Danimarkalı kanat oyuncusu için elini çabuk tutan Fırtına'nın pazarlıklarda aşama kaydettiği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi bu sezon 82 gole direkt etki eden iki yıldızı da devre arasında kadroya katmak.



