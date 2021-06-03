Trabzonspor gözünü Johan Mojica'ya dikti

Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, İspanyol basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fırtına, gündemine Johan Mojica'yı aldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor gözünü Johan Mojica'ya dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2021 12:25
Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'da bir iddia ortaya atıldı.

Bordo-mavililerin Elche kulübünde kiralık olarak forma giyen Johan Mojica ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol basının iddiasına göre Elche, Mojica'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Trabzonspor devreye girecek.

Elche'nin 28 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanması için son günün 30 Haziran olduğu belirtildi. Bonservisi Girona FC'de olan Kolombiyalı asıllı İspanyol sol bek bu sezonun ilk yarısında İtalya'da Atalanta forması giydi. İkinci yarıda ise La Liga'da Elche'ye kiralandı.

Serie A'da 11 maça çıkan sol bek, La Liga'da ise 17 maçta görev alırken Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta forma giydi. [Karadeniz Gazetesi]




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.