Trabzonspor, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "En geç Ramazan Bayramı'nda şampiyonluğu kutlarız" dese de hedef 27 Nisan'dan önce mutlu sona ulaşmak. Böylece ligin en erken şampiyonu unvanını Fenerbahçe'den almak.



Fırtına bunun için üst üste oynayacağı Gaziantep (D), Karagümrük ve Adana Demirspor (D) maçlarını kazanmayı planlıyor. Avcı, oyuncularından stresten uzak durmalarını ve sahaya odaklanıp, kendi futbollarını oynamalarını istedi.



Bu arada Gaziantep maçında kadroda ciddi bir değişim yaşanacak. Derbide sarı kart cezalısı durumuna düşen Manolis Siopis, Djaniny ve Anastasios Bakasetas forma giyemeyecekler.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahayı sakatlığı geçen Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz ikilisine teslim etmesi bekleniyor. Djaniny'nin yokluğunda Andreas Cornelius ileri uçta olacak. Savunmada da formu düşen Puchacz'ın kulübeye çekilme ihtimali bulunuyor. Yusuf Erdoğan bu mevkiye aday. Sağ bekte ise cezası biten Bruno Peres görev yapacak.



