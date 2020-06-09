Trabzonspor, Göztepe'yi ezberliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına Göztepe'nin iyi ve zayıf yönlerini anlatarak Cuma günkü maça hazırlıyor. Rakibi önde baskı kurarak kontrol altına almaya çalışacak olan Çimşir, Başkan Ağaoğlu'yla birlikte maç gününe kadar oyuncularıyla tesislerde kampa girerek birebir görüşmeler de bulunacak.

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Trabzonspor, Göztepe'yi ezberliyor
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09 Haziran 2020 12:40
Trabzonspor Göztepe'yle yatıyor, Göztepe ile kalkıyor. Bordo-Mavililer deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken Hüseyin Çimşir rakibin iyi ve kötü yönlerini yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz etti.

TESİSLERDE KAMPA GİRİLECEK

Rakibi önde baskı kurarak kontrol altına almaya çalışacak olan Çimşir, Başkan Ağaoğlu'yla birlikte maç gününe kadar oyuncularıyla tesislerde kampa girerek birebir görüşmeler de bulunacak.

SON STOPER İÇİN

Çimşir, Göztepe karşısında stoperde Campi'nin yanında oynatacağı ismi belirlemekte zorlanıyor. Hüseyin Türkmen, Da Costa ve Hosseini arasında tercih yapılacak.

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