Trabzonspor, Göztepe'yi ezberliyor

Trabzonspor Göztepe'yle yatıyor, Göztepe ile kalkıyor. Bordo-Mavililer deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken Hüseyin Çimşir rakibin iyi ve kötü yönlerini yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz etti.Rakibi önde baskı kurarak kontrol altına almaya çalışacak olan Çimşir, Başkan Ağaoğlu'yla birlikte maç gününe kadar oyuncularıyla tesislerde kampa girerek birebir görüşmeler de bulunacak.Çimşir, Göztepe karşısında stoperde Campi'nin yanında oynatacağı ismi belirlemekte zorlanıyor. Hüseyin Türkmen, Da Costa ve Hosseini arasında tercih yapılacak.