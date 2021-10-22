Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.



Ligde 228 gündür kaybetmiyor



Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.



Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.



Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Deplasmanda yenilgisi yok



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.



Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.



Eksikler



Trabzonspor'da cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.



Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Anders Trondsen ve Yunus Mallı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.



Bordo-mavililer, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.





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