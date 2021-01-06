Trabzonspor - Göztepe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da stoper Vitor Hugo'nun sakatlığı devam ediyor.
Göztepe'de Alparslan Öztürk'ün uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar
Hosseini
Marlon
Abdülkadir Parmak
Flavio
Baker
Ekuban
Nwakaeme
Djaniny
Göztepe
Megyeri
Murat
Atınç
Mihojevic
Berkan
Soner
Obinna
Mossoro
Halil
Napoleoni
Ndiaye
25. rendevu
Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.
2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da stoper Vitor Hugo'nun sakatlığı devam ediyor.
Göztepe'de Alparslan Öztürk'ün uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar
Hosseini
Marlon
Abdülkadir Parmak
Flavio
Baker
Ekuban
Nwakaeme
Djaniny
Göztepe
Megyeri
Murat
Atınç
Mihojevic
Berkan
Soner
Obinna
Mossoro
Halil
Napoleoni
Ndiaye
25. rendevu
Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.
2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.