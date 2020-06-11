Trabzonspor, Göztepe maçına hazır

Bordo-Mavililer, koronavirüs arasının ardından 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Göztepe maçına hazır
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11 Haziran 2020 18:15
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, saat 19.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İzmir'e giderek, Göztepe maçı öncesi kampa girecek.



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