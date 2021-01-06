Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.