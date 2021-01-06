Trabzonspor - Göztepe: 11'ler

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Göztepe: 11'ler
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06 Ocak 2021 07:40
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR



GÖZTEPE




25. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.



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