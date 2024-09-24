Trabzonspor golü unuttu! En kötü başlangıçlardan...

Yapılan pek çok transfere rağmen sezona çok kötü bir oyunla start veren ve Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da, ilk 2 haftadaki golsüz beraberlikler sonrası teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti.
Ancak Fırtına'nın efsanesi de henüz beklenen dokunuşu yapabilmiş değil. Beşiktaş ve Kayserispor'un ardından Gaziantep'le de berabere kalan Fırtına'nın ilk 5 haftada galibiyeti yok.
Karadeniz ekibinin tarihinde daha önce böylesine kötü sezon başlangıcı iki kez olmuştu. 1974-1975 ve 2014-2015'te Bordo-Mavililer ilk 5 maçı kazanamazken, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
Ateş hattıyla 1 puan
Fırtına 5 haftanın 3'ünde gol dahi atamazken, özellikle hücumdaki üretkenlik problemi dikkat çekiyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Trabzonspor, 14. sırada haftayı kapattı. Bordo-Mavililer'in küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ile arasında sadece 1 puan fark var.
Ancak Fırtına'nın efsanesi de henüz beklenen dokunuşu yapabilmiş değil. Beşiktaş ve Kayserispor'un ardından Gaziantep'le de berabere kalan Fırtına'nın ilk 5 haftada galibiyeti yok.
Karadeniz ekibinin tarihinde daha önce böylesine kötü sezon başlangıcı iki kez olmuştu. 1974-1975 ve 2014-2015'te Bordo-Mavililer ilk 5 maçı kazanamazken, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
Ateş hattıyla 1 puan
Fırtına 5 haftanın 3'ünde gol dahi atamazken, özellikle hücumdaki üretkenlik problemi dikkat çekiyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Trabzonspor, 14. sırada haftayı kapattı. Bordo-Mavililer'in küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ile arasında sadece 1 puan fark var.