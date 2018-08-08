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Trabzonspor, golcüsünü İsrail'de buldu!

Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Rodallega'ya alternatif arıyor. İsrail'de Hapoel Beer Sheva'da forma giyen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yi gündemine alan bordo-mavililer, bonservis pazarlığına başladı.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor, golcüsünü İsrail'de buldu!
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08 Ağustos 2018 03:00
Trabzonspor, transferde flaş bir bölgeye takviye yapmak için harekete geçti.

Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'ya alternatif olacak veya onları zorlayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı. Teknik heyetin de onay verdiği 29 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Kulübü Hapoel Beer Sheva ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Anthony Nwakaeme için bonservis pazarlığı yapan yönetim, bu transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı.

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