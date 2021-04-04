Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde fileleri 39 kez havalandırabildi

Haber; AA
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Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor
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04 Nisan 2021 15:54
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşamaya devam ediyor.

Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 39 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,25 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

- Son 4 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında geriye düştü.

Son 4 maçta 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada rakip filelere 5 gol gönderebildi.



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