Trabzonspor Giresunspor izle canlı, TS Giresun yayını

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19 Ocak 2022 19:45
Trabzonspor Giresunspor izle canlı, TS Giresun yayını
CANLI Trabzonspor Giresunspor link! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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TRABZONSPOR GİRESUNSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

Abdullah Avcı kenarda olamayacak

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 61. maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. Avcı ilk kez bir maçta takımının yanında olamazken bu görev bir maçlığına Orhan Ak'ta olacak.

Trabzonspor evinde yenilmiyor

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

45 yıl sonra konuk ediyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor, Giresunspor'u 45 yıl sonra sahasında konuk ediyor.

22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Cornelius

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Marek Hamsik, maç kadrosunda yer almadı.



Giresunspor 

Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Zeki Yavru, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut Nayir



Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme ve adı açıklanmayan bir ismin daha bu maça yer alamayacağı belirtildi.

Giresunspor'da Emre Taşdemir ve Erol Can sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Pelupessy ise cezalı. Traore ile Doukara ise Afrika Kupası'nda ülkeleri adına mücadele ediyor.

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