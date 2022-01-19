Trabzonspor Giresunspor izle canlı, TS Giresun yayını

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.



Abdullah Avcı kenarda olamayacak



Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 61. maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. Avcı ilk kez bir maçta takımının yanında olamazken bu görev bir maçlığına Orhan Ak'ta olacak.



Trabzonspor evinde yenilmiyor



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.



45 yıl sonra konuk ediyor



Süper Lig'de lider Trabzonspor, Giresunspor'u 45 yıl sonra sahasında konuk ediyor.



22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Cornelius

Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Zeki Yavru, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut Nayir

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme ve adı açıklanmayan bir ismin daha bu maça yer alamayacağı belirtildi.

Giresunspor'da Emre Taşdemir ve Erol Can sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Pelupessy ise cezalı. Traore ile Doukara ise Afrika Kupası'nda ülkeleri adına mücadele ediyor.