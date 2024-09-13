Trabzonspor, Gift Orban için şartları zorluyor

Trabzonspor, Lyon forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban için Lyon ile anlaşma zemini arıyor.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, Gift Orban ile prensip anlaşmasına vardı.
Ancak Lyon ile henüz anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'un, kiralama artı 10 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile Orban'ı kiralamak istiyor.
Buna rağmen haberde Lyon'un 12 milyon euro zorunlu madde istediği ve görüşmelerin sıklaştığı belirtildi.
PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 17 maçta 7 gol attı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, Gift Orban ile prensip anlaşmasına vardı.
Ancak Lyon ile henüz anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'un, kiralama artı 10 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile Orban'ı kiralamak istiyor.
Buna rağmen haberde Lyon'un 12 milyon euro zorunlu madde istediği ve görüşmelerin sıklaştığı belirtildi.
PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 17 maçta 7 gol attı.