Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'i bekliyor

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.



İtalya Seri A ekiplerinden Parma'dan 33 yaşındaki Fildişili kanat Gervinho, Roma'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo-mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı.



Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.







