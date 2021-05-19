Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'i bekliyor

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.

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Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'i bekliyor
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19 Mayıs 2021 11:51
Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.

İtalya Seri A ekiplerinden Parma'dan 33 yaşındaki Fildişili kanat Gervinho, Roma'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo-mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı.

Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.




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