Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'e kavuşuyor

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın hücumcusu Gervinho ile her konuda anlaşmıştı. Her iki futbolcuyla ilgili sadece bazı evrak işleri kalırken, Trabzonspor Yönetimi İtalya'ya özel uçak gönderdi.



Fanatik Gazetesi'nden Sefa Can Konuksever'in haberine göre; Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Fırtına, yıldızlarına çarşamba günü kavuşacak. Bruno Peres ve Gervinho'yu taşıyacak uçak Trabzon'a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.



Tavan ücret aşılmıyor



Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ve Peres, resmen Trabzonsporlu olduktan sonra tatil için ülkeden ayrılacaklar. Bu ikili, 28 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak..