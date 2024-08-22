Trabzonspor geri sayıma geçti: Muhammed Cham

Trabzonspor, Clermont forması giyen Muhammed Cham'ın transferinde sona yaklaştı. 23 yaşındaki on numara dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

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Trabzonspor geri sayıma geçti: Muhammed Cham
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22 Ağustos 2024 19:15
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 19:18
Yeni sezona kötü başlayan Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaşmak üzere...

Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.

KISA SÜRE İÇİNDE TRABZON'A GELECEK

Haberde transferdeki resmi prosedürlerin sonuçlanmasının ardından yıldız oyuncunun Trabzon'a geleceği belirtildi.

Öte yandan başarılı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Muhammed Cham Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor plakası olan 61'i yazması transferin bitmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.

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