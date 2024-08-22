Trabzonspor geri sayıma geçti: Muhammed Cham

Yeni sezona kötü başlayan Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaşmak üzere...
Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE İÇİNDE TRABZON'A GELECEK
Haberde transferdeki resmi prosedürlerin sonuçlanmasının ardından yıldız oyuncunun Trabzon'a geleceği belirtildi.
Öte yandan başarılı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.
Muhammed Cham Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor plakası olan 61'i yazması transferin bitmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
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Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE İÇİNDE TRABZON'A GELECEK
Haberde transferdeki resmi prosedürlerin sonuçlanmasının ardından yıldız oyuncunun Trabzon'a geleceği belirtildi.
Öte yandan başarılı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.
Muhammed Cham Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor plakası olan 61'i yazması transferin bitmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
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