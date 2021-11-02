Trabzonspor Gençlik Ligi'nde farklı kaybetti!

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında Midtjylland'a 5-2'lik skorla mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Gençlik Ligi'nde farklı kaybetti!
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02 Kasım 2021 16:37
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.

Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.


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