Trabzonspor Gençlik Ligi'nde farklı kaybetti!

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.



Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.



Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.





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