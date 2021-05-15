Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Gençlerbirliği'nin ligde kalabilmesi için Trabzonspor'u yenerek Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında alacağı skoru beklemeye koyulacak. Şayet Kayserispor Fenerbahçe'den 1 puan alırsa Gençlerbirliği küme düşecek.Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.Trabzonspor'da sakatlıkları olan Flavio ve Djaniny'nin yanı sıra cezalı Berat ile Serkan forma giyemeyecek.Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Diego, Arda, Candeias, Sio, Murat ve kart cezalıları Motta ile Furman Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve EkubanNordfeldt, Johansson, Metehan, Toure, Polomat, Soner, Sefa, Ayite, Mugni, Lima, StancuTrabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.